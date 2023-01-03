بدران: المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا تستهدف فحص 15 مليون طالب

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، تفاصيل جهود الدولة لفحص 800 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، قائلًا: "الرئيس السيسي مُهتم بصحة الأطفال، لضمان تنشئة أجيال صالحة للبناء والتنمية".

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، والإعلامية ريهام السهلي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق 13 مبادرة لأول مرة في مصر، مُشيرًا إلى أن مبادرة الـ100 مليون صحة قطعت الطريق أمام جائحة كورونا، حيث وفرت الجهد والمال ومنعت حدوث وفيات كثيرة جدًا.

وأوضح أن 95% من وفيات كورونا كانت بسبب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن مبادرة 100 مليون صحة منعت هؤلاء الأطفال من الدخول في دائرة اليتم.

وأشار إلى أنه من المتوقع فحص 15 مليون طالب من المصريين والأجانب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا نقص ثقافة الكشف المبكر عن المرض.