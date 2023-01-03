الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مسئول لبنانى يكشف تفاصيل أزمة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

كشف مصباح العلي، مستشار وزير الإعلام اللبناني، عن تفاصيل أزمة زيارة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وزوجها حسام حبيب، للفنان فضل شاكر، بالمخيم الفلسطيني.

شيرين لها جمهور واسع جدًا في لبنان

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "المحور"، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب غالية على قلوب اللبنانيين الذين تربوا على الفن المصري، وشيرين لها جمهور واسع جدًا في لبنان.

وتابع: شيرين زارت لبنان وطلبت إذنًا بزيارة المخيم الفلسطيني الذي يقيم فيه فضل شاكر، وحصلت على الإذن.

وأضاف: "شيرين عبدالوهاب، لم تذكر سبب طلب الحصول على التصريح أو الإذن، وفضل شاكر مدان بأحكام قضائية يجب تنفيذها، وهو متوارٍ عن الأنظار، مما استدعى سؤال شيرين حول هذا الموضوع، لذا تم استدعاؤها". 

وتابع: "لم نعتقلها، واستمعنا لأقوالها باحترام شديد لأنها زارت شخصًا مطلوبًا للعدالة، وشيرين موجودة ويمكنها التصريح بشأن المعاملة التي تلقتها، وما حدث هو وضع الأمر في نصابه القانوني السليم، وبخاصة أن شيرين تعلم أنه مطلوب في قضية عسكرية متعلقة بقتل أفراد من الجيش اللبناني، وخرجت فور الإدلاء بأقوالها". 

شيرين عبدالوهاب حسام حبيب فضل شاكر زيارة المخيم الفلسطيني إذن زيارة لبنان

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