محلل اقتصادي: 50% ارتفاع بمؤشرات البورصة خلال الربع الأخير من 2022

كشفت ماريان عزمي، محلل أسواق المال، المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال عام 2022، رغم التحديات الاقتصادية، قائلة:"هذه المكاسب تنحصر في الربع الأخير من العام".

وأضافت “عزمي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر: “2022 كان عام التذبذبات، لافتة إلى أنه في بداية العام كان السوق هادئًا بعض الشئ، قبل أن يتأثر سلبًا بالأحداث الاقتصادية حول العالم”.

وأوضحت محللة سوق المال، أنه خلال الربع الأخير من 2022، كان هناك نوع من التعويض القوي جدًا بالنسبة لآداء المؤشر، نتيجة تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، فأصبح السوق جاذبًا جدًا للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والخارجية بالدرجة الأولى، وهو ما أدى إلى ارتفاع المؤشر بنسبة تقترب من 50% خلال الربع الأخير من العام، وهو ما أدى إلى وصولنا بالتصنيف إلى أفضل عائد على مستوى المنطقة وخاصة بالنسبة لبورصتي تداول وأبوظبي.