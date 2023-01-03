«صحة الإسكندرية»: الكشف على 1654 مريضًا خلال قافلة طبية بقرية الجلاء بالعامرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية الجلاء بالعامرية على مدار يومين، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو - وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعيون، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 57 عضوًا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة، إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1654 مريضا من أهالي المنطقة تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 43 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا مسامير- منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال يومي العمل إجراء 461 تحليلا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و184 تحليلا بمعمل الطفيليات و18 أشعة سينية، و49 أشعة بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى فحص 73 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 883 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.