ضربات موجعة.. تفاصيل إحباط مخدرات قيمتها المالية 48 مليون جنيه

وجهت وزارة الداخلية منذ بداية رأس السنة ضربات قاضية وموجعة لعناصر تهريب المواد المخدرة، في إطار خطة وزارة الداخلية لحماية الشباب من خطر السموم المخدرة، والتي حققت نجاحات إيجابية من انطلاق عام 2023.

وقد المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 48 مليون جنيه، وشملت العديد من المواد المخدرة.

بلوجر بحوزتها مخدرات بـ 180 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحب محل ملابس) وبرفقته (إحدى الفتيات"بلوجر على تطبيق تيك توك") بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما ( 2كيلو جرام حشيش – 500 جرام هيروين)، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (180,000 ألف جنيه تقريباً).

مخدرات بـ 26 مليون جنيه

قامت الإدارة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) برصد نشاط أحد التشكيلات العصابية إعتزم عناصره نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهم ، فضلاً عن قيامهم بإعداد مخازن سرية بسيارتين "نقل بالمقطورة" وسيارة أخرى.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديريتى أمن "السويس والمنوفية" تم إستهدافهم وأمكن ضبط أحد المتهمين (سائق ، له معلومات جنائية) وبرفقته (تباع ، له معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة نقل بمقطورة بمنطقة شرق قناة السويس بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، كما أمكن ضبط (إثنين من المتهمين) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية ..وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش وزنت 350 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام - مبلغ مالى– 7 هاتف محمول) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (26,000٫000)ستة وعشرون مليون جنيه تقريباً).

حشيش وبانجو بـ600 ألف جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندريةمن ضبط (أحد أشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال قيادته السيارة الخاصة به بالمنطقة محل سكنه وبحوزته (150طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام–مبلغ مالى –2 هاتف محمول).

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً).

طن وربع بانجو بـ3.75 مليون جنيه في السويس

قامت بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) برصد نشاط (عنصرينإجراميين- مقيمان بمحافظتى السويس والإسماعيلية) اعتزما نقل وتهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما، فضلاً عن قيامهما بإعداد مخزن سرى بسيارة "نقل فنطاس" وسيارة أخرى.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن السويس تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارتين بدائرة قسم شرطة الجناين.

وبحوزتهما(500 لفافة لمخدر البانجو وزنت 1,250 طن– مبلغ مالى–هاتفى محمول) .

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,750٫000) ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

ضبط بانجو وحشيش بـ1.2 مليون جنيه في دمياط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"– سيدة - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- طبنجة وعدد من الطلقات النارية - سلاح أبيض "خنجر "-مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,200,00"مليون ومائتى ألف جنيهاً تقريباً ").

عصابة بحوزتها مخدرات بـ 3.25 مليون جنيه بالقاهرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية- يحملان جنسية إحدى الدول- مقيمان بالقاهرة)تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب وترويج المواد المخدرة خاصة عقار "الإكستاسى" المخدر بقصد ترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر .. وبحوزتهما (3000 قرص مخدر لعقار "إكستاسى" – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة– ميزان).

وبتطوير مناقشة المتهمان تبين تحصلهما على الأقراص المخدرة المضبوطة من (عنصرين من العناصر الإجرامية " أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم.. وبحوزتهما (3500 قرص مخدر لعقار "إكستاسى" – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة– ميزان).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,250٫000 ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيهاً تقريباً).

ضبط مخدرات بـ 1.75 مليون جنيه

تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والمعينة لتأمين أنفاق الثالث من يوليو ببورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (قائد سيارة "له معلومات جنائية" ومرافقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية) حال محاولتهما الهرب مستقلين سيارة قيادة أحدهما والإنحراف إلى جانب الطريق بإتجاه غير مصرح بالعبور من خلاله لتفادى الحارات المخصصة للتفتيش، وضُبط بحوزتهما (عدد من الحقائب) بداخلهم (28 لفافة تحوى نبات البانجو المخدر وزنوا 15 كيلو جرام تقريباً –351 لفافة كبيرة تحوى مخدر الحشيش وزنوا 35 كيلو جرام تقريباً - 5 لفافات كبيرة تحوى مخدر الهيدرو وزنوا 5 كيلو جرام تقريباً - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تقُدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنية تقريباً) .