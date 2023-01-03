ضبط 3 محاولات تهريب مواد مخدرة ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام من ضبط 3 محاولات تهريب جمركى لكمية من المواد المخدرة ومستحضرات التجميل والشعر المستعار.

المحاولة الأولى كانت بالإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جوبا على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة أفريقية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة البرعي مسلم مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكميات داخل حقائب الراكبة.

وقام جمال السيد مدير الحركة بتكليف مصطفي صادق و محمود عباس مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ٨٧٤ عبوة مستحضرات تجميل و ٥٠ كيلو جرام من الشعر المستعار.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة تامر قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار برئاسة اللواء حاتم نصار وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبلن على رحلة خطوط مصر للطيران حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢١ عبوة تحتوي على شيكولاته مخلوطة بالماريجوانا .

وقام بالضبط عماد صلاح سالم ومصطفي حسن مأمورى الجمرك وحازم محمد علي مدير الحركة بحضور العقيد حاتم عزت من إدارة البحث الجنائي.

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد على السيد مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط ١٠٢٠ قرص من عقاقير مدرجة بجداول المخدرات بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من فيينا على رحلة خطوط مصر للطيران.

وقام بالضبط السيد أحمد موسي وشريف عيد مأموري الجمرك و خالد شعبان مدير الحركة واحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة بالانابة بحضور العقيد باسم حجاج من ادارة مكافحة المخدرات بالمطار.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي وإحالة الراكبين الثاني و الثالث للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.