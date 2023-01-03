خبير تربوي: «اختيار المعلم وتأهيله أهم حلقات منظومة التعليم»

خلال صالون التنسيقية..

قال الدكتور أشرف محرم، الخبير التربوي، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة التعليمية، لافتا إلى أن أول حلقة في المنظومة هي مسألة اختيار المعلم، وكذلك اختيار "الطالب المعلم" للالتحاق بكلية التربية، استعدادًا لأداء رسالته التعليمية بعد التخرج.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التعليم الأساسي وكادر المعلم.. نظرة على أوضاع التربية في مصر".

وأشار “محرم” إلى أن هناك حاجة ماسة لإجراء بحث حول الدور التربوي للمعلمين، وأوضح أن هناك اختبارات قبول بالفعل في كليات التربية ولكنه لابد من إجرائها بجدية أكبر.

وتابع "محرم": "مستحيل أن يكون الطالب سعيد ومبسوط من كل المنظومة والمعلمين، والمعلم عنده مسئوليات كبيرة جدا، والمشكلة أننا نحصر قضية المعلم في المعرفة، وهذه ليست قضيته لوحده، وتساءل: لماذا نجعل امتحانات الثانوية العامة بعبع للناس في مصر؟!".

واستطرد: "التعليم في مصر ليس سيئًا، والمعلم المصري قادر على المنافسة أمام نظرائه في كل دول العالم"، وأوضح أن وسائل الإعلام أحيانًا تعكس صورة ذهنية غير سليمة عن المعلم، وأكد على أهمية دور الإعلام في التوعية.

وقال الخبير التربوي: "جزء مهم لإصلاح العملية التعليمية هو التفكير في كيفية إدارة المدرسة، ولابد من إشراك المجتمع المحلي في إدارة العملية التعليمية في المدارس، ولابد من مشاركة المجتمع المدني في حل مشكلات التعليم لحل إشكالية التمويل، وألا تكون مشاركته بغرض التربح"، داعيا إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني وتحفيزهم للمشاركة.

أدار الحوار خلال الصالون ادا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور أشرف محرم، الخبير التربوي، والنائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وملك حاتم طالبة الثانوية العامة وصانعة محتوى.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني .