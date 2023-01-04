مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4-1-2023
مع الارتفاع الملحوظ لأسعار مواد البناء وخاصة الحديد يبحث الكثيرين عن أسعارها بشكل يومي لمعرفة أخر التطورات التي وصلت له مواد البناء في أسعارها.
مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4-1-2023
نقدم لكم تفاصيل أسعار عن اليوم الأربعاء مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت وعدد من مواد البناء الأخرى.
أسعار الحديد اليوم الأربعاء 4-1-2023
سعر طن حديد عز 26,450 جنيه
سعر طن حديد بشاى 26,300 جنيه
سعر طن حديد العتال 26,400 جنيه
سعر طن حديد عطية 26,130 جنيه
سعر طن حديد سرحان 26,100 جنيه
سعر طن حديد المراكبى 26,200 جنيه
سعر طن حديد المصريين 25,400 جنيه
سعر طن حديد الكومى 26,200 جنيه
سعر طن حديد المعادى 26,150 جنيه
سعر طن حديد العشري 26,300 جنيه
سعر طن حديد مصر ستيل 26,250 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 4-1-2023
أسمنت المسلح 1,890 جنيه
أسمنت النصر 1,870 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,820 جنيه
أسمنت المخصوص 1,860 جنيه
أسمنت العسكري 1,830 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه
أسمنت حلوان 1,870 جنيه
اسمنت السهم 1,840 جنيه
أسمنت السويدي 1,960 جنيه
أسمنت المسلة 1,810 جنيه
العسكري بني سويف 1,830 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,950 جنيه
أسمنت الممتاز 1,900 جنيه
أسمنت السويس 1,910 جنيه
أسمنت تايتان 1,810 جنيه
أسمنت سيناء 1,820 جنيه
أسمنت أسيوط 1,750 جنيه
أسمنت المهندس 1,880 جنيه
أسمنت النهضة 1,780 جنيه
أسمنت أسوان 1,710 جنيه
أسمنت السد العالي 1,710 جنيه
أسمنت قنا 1,750 جنيه
أسمنت المصريين 1,730 جنيه
أسمنت المصري 1,710 جنيه
أسمنت الصعيد 1,740 جنيه
أسمنت التعمير 1,840 جنيه
أسمنت المنيا 1,700 جنيه
أسمنت العاصمة 1,710 جنيه
أسمنت البرج 1,690 جنيه
أسمنت الماكس 1,710 جنيه
أسمنت الصخرة 1,690 جنيه
أسمنت الدلتا 1,830 جنيه
أسمنت الصرح 1,720 جنيه
سعر الطوب اليوم الأربعاء 4-1-2023
طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
أسعار الرمل والزلط
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه