مع الارتفاع الملحوظ لأسعار مواد البناء وخاصة الحديد يبحث الكثيرين عن أسعارها بشكل يومي لمعرفة أخر التطورات التي وصلت له مواد البناء في أسعارها.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4-1-2023



نقدم لكم تفاصيل أسعار عن اليوم الأربعاء مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت وعدد من مواد البناء الأخرى.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 4-1-2023



سعر طن حديد عز 26,450 جنيه

سعر طن حديد بشاى 26,300 جنيه

سعر طن حديد العتال 26,400 جنيه

سعر طن حديد عطية 26,130 جنيه

سعر طن حديد سرحان 26,100 جنيه

سعر طن حديد المراكبى 26,200 جنيه

سعر طن حديد المصريين 25,400 جنيه

سعر طن حديد الكومى 26,200 جنيه

سعر طن حديد المعادى 26,150 جنيه

سعر طن حديد العشري 26,300 جنيه

سعر طن حديد مصر ستيل 26,250 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 4-1-2023



أسمنت المسلح 1,890 جنيه

أسمنت النصر 1,870 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,820 جنيه

أسمنت المخصوص 1,860 جنيه

أسمنت العسكري 1,830 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه

أسمنت حلوان 1,870 جنيه

اسمنت السهم 1,840 جنيه

أسمنت السويدي 1,960 جنيه

أسمنت المسلة 1,810 جنيه

العسكري بني سويف 1,830 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,950 جنيه

أسمنت الممتاز 1,900 جنيه

أسمنت السويس 1,910 جنيه

أسمنت تايتان 1,810 جنيه

أسمنت سيناء 1,820 جنيه

أسمنت أسيوط 1,750 جنيه

أسمنت المهندس 1,880 جنيه

أسمنت النهضة 1,780 جنيه

أسمنت أسوان 1,710 جنيه

أسمنت السد العالي 1,710 جنيه

أسمنت قنا 1,750 جنيه

أسمنت المصريين 1,730 جنيه

أسمنت المصري 1,710 جنيه

أسمنت الصعيد 1,740 جنيه

أسمنت التعمير 1,840 جنيه

أسمنت المنيا 1,700 جنيه

أسمنت العاصمة 1,710 جنيه

أسمنت البرج 1,690 جنيه

أسمنت الماكس 1,710 جنيه

أسمنت الصخرة 1,690 جنيه

أسمنت الدلتا 1,830 جنيه

أسمنت الصرح 1,720 جنيه



سعر الطوب اليوم الأربعاء 4-1-2023

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه



أسعار الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

رمل خشن متر مكعب 95 جنيه

زلط عادة متر مكعب 190 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه

