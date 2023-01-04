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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4-1-2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء اليوم في مصر

مع الارتفاع الملحوظ لأسعار مواد البناء وخاصة الحديد يبحث الكثيرين عن أسعارها بشكل يومي لمعرفة أخر التطورات التي وصلت له مواد البناء في أسعارها.

 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4-1-2023
 

نقدم لكم تفاصيل أسعار عن اليوم الأربعاء مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت وعدد من مواد البناء الأخرى.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 4-1-2023 
 

سعر طن حديد عز 26,450 جنيه 
سعر طن حديد بشاى 26,300 جنيه 
سعر طن حديد العتال 26,400 جنيه 
سعر طن حديد عطية 26,130 جنيه 
سعر طن حديد سرحان 26,100 جنيه 
سعر طن حديد المراكبى 26,200 جنيه 
سعر طن حديد المصريين 25,400 جنيه 
سعر طن حديد الكومى 26,200 جنيه 
سعر طن حديد المعادى 26,150 جنيه 
سعر طن حديد العشري 26,300 جنيه 
سعر طن حديد مصر ستيل 26,250 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 4-1-2023 


أسمنت المسلح 1,890 جنيه
أسمنت النصر 1,870 جنيه 
أسمنت وادي النيل 1,820 جنيه 
أسمنت المخصوص 1,860 جنيه 
أسمنت العسكري 1,830 جنيه 
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه 
أسمنت حلوان 1,870 جنيه 
اسمنت السهم 1,840 جنيه 
أسمنت السويدي 1,960 جنيه 
أسمنت المسلة 1,810 جنيه 
العسكري بني سويف 1,830 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,950 جنيه 
أسمنت الممتاز 1,900 جنيه 
أسمنت السويس 1,910 جنيه 
أسمنت تايتان 1,810 جنيه 
أسمنت سيناء 1,820 جنيه 
أسمنت أسيوط 1,750 جنيه 
أسمنت المهندس 1,880 جنيه 
أسمنت النهضة 1,780 جنيه
أسمنت أسوان 1,710 جنيه 
أسمنت السد العالي 1,710 جنيه 
أسمنت قنا 1,750 جنيه 
أسمنت المصريين 1,730 جنيه 
أسمنت المصري 1,710 جنيه 
أسمنت الصعيد 1,740 جنيه 
أسمنت التعمير 1,840 جنيه
أسمنت المنيا 1,700 جنيه 
أسمنت العاصمة 1,710 جنيه
أسمنت البرج 1,690 جنيه 
أسمنت الماكس 1,710 جنيه 
أسمنت الصخرة 1,690 جنيه 
أسمنت الدلتا 1,830 جنيه 
أسمنت الصرح 1,720 جنيه
 

سعر الطوب اليوم الأربعاء 4-1-2023  

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
 

أسعار الرمل والزلط 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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