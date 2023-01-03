«مياه مطروح»: استمرار رفع تجمعات الأمطار بشرق وغرب المحافظة

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استمرار جهود إدارة ولجنة الأزمات والطوارئ في التعامل مع أماكن تجمعات الأمطار وسحبها من المناطق الحيوية، وذلك بعد تعرض المحافظة للأمطار الغزيرة على مدار اليومين الماضيين.



وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم الاستعدادات للتغيرات المناخية وحالات النوات التي ترصدها هيئة الأرصاد الجوية وكذلك الأجهزة المختصة داخل الشركة، وتم وضع الخطة الاستراتيجية لاحتواء هذه النوات والتقلبات المناخية مسبقا من خلال وضع خريطة تحدد مناطق تجمعات المياه على مستوى المحافظة في مختلف المدن وتوفير المعدات والآلات المطلوبة لسحب مياه الأمطار بالقرب من هذه المناطق.



وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إلى أنه في قطاع غرب المحافظة وبالتحديد مدن النجيلة وبرانى والسلوم تم التعامل مع مناطق تجمعات المياه بعدد ٦ سيارات كسح ساعات 10 و4 أطنان وعدد ١ بدالة متحركة بالإضافة إلى عدد العاملين ١٥ عاملا صرف من الشركة، حيث تم شفط مياه الأمطار من مناطق الطريق الدولي وحى الأمل ووسط مدينة برانى والسوق والعزبة الشرقية وما زالت الأعمال متواصلة منذ الأمس وحتى الآن.



وأضاف أنه في مدينة العلمين تم شفط ما يقرب من ٧٠ ألف م٣ من مياه الأمطار في قطاع شرق المحافظة وبالتحديد فى مناطق مدخل مدينة العلمين وكوبرى العلمين أمام البنك الأهلي ومدخل مدينة عبدالرحمن وأمام قرية هايسندا ومدينة الضبعة أمام قرية غزالة وعند مجمع خدمات تحيا مصر بسيدي عبدالرحمن شرق مرسى مطروح، مؤكدا أنه تم الاستعانة بعدد ٤ سيارات كسح سعة ١٠ طن وعدد ٢ بدالة قطر ٦ و٨ بوصة وعدد ٢٠ عامل وفنى متخصص بالشركة.



جدير بالذكر أن إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة قامت بتحديد ميداني مسبق لأماكن تجمعات المياه من خلال تحديدها بأجهزة (GPS) من الإدارة العامة (GIS ) من خلال تحديد مستويات الانخفاض عن سطح الأرض وقامت برسم خرائط خاصة بهذه المناطق ووضعت خطة مسبقه للتعامل مع كل منطقة وفقا لطبيعتها.



جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث