الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

14 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد البرعى بدكرنس

الشاب أحمد البرعي
الشاب أحمد البرعي

حددت محكمة جنايات المنصورة جلسة 14 فبراير المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد البرعي بدكرنس.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من الأهالي يفيد بمقتل شاب بطعنات متفرقة علي يد 2 آخرين بقرية كفر أبوناصر التابعة للمركز.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين مصرع شاب يدعي أحمد محمد حامد البرعي 23 عاما ومقيم بمركز دكرنس، سائق توك توك، حيث تبين أنه أثناء استقلال التوك توك الخاص به لتوصيل سيدتين إلى قرية كفر أبوناصر التابعة لدائرة المركز، قام شخصان آخران وهما السعيد عماد محسن وعمه عادل محسن من ذات القرية بالتربص به لوجود خلافات سابقة بينهم منذ 6 شهور والتعدي عليه بطعنات متفرقة مما أدى إلى وفاته في الحال وفرو هاربين وجرى نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى دكرنس.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث دكرنس جرى تحديد مكان اختبائهم.

بتقنين الإجراءات جرى ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ودفن الجثمان عقب التشريح.

جنايات المنصورة محاكمة المتهمين دكرنس أمن الدقهلية

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وائل لطفي

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