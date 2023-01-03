الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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السويدى: لم نكن نحلم بتنفيذ مشروع بحجم سد «جوليوس نيريرى»

أحمد السويدي
أحمد السويدي

قال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للسويدي إليكتريك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد اشترط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر أن يكون معها شركات مصرية، وذلك حتى تكتسب الشركات الخبرة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحطات الكهرباء الكبرى التي تم تنفيذها في مصر .

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، من موقع سد جوليوس نيريري، بتنزانيا، أن الرئيس السيسي، عند زيارته لتنزانيا، عرض على رئيس تنزانيا أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ مشاريع متعددة لديهم.

وأكد أنهم كانوا مرعوبين للتقدم لبناء سد جوليوس نيريري، ولم يفكروا يومًا في تنفيذ مشروع بهذا الحجم والذي يفوق حجم السد العالي بمراحل، مشيرًا إلى أنه تم التقدم لتنفيذ المشروع خلال 5 سنوات في الوقت الذي تقدمت في شركات عالمية بعشر سنوات.

وأشار إلى أنهم طوال فترة تنفيذ المشروع تعرضوا للعديد من الظروف منها الطبيعية والحيوانات المفترسة، وكذلك ظروف فيروس كورونا، مؤكدًا أنه فخور لأنه عندما يتم وضع المصري في ظروف معينة يحقق أرقامًا قياسية، وهدفهم من البداية هو نصرة مصر والمصريين وتأكيد الثقة التي وضعها الرئيس فيهم.

أحمد السويدى الرئيس عبدالفتاح السيسي سد جوليوس نيريري تنزانيا تنفيذ مشروع الحجم السد العالي

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