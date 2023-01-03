«بسبب الشيشة».. عامل يعتدى على طالب فى العمرانية

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق، في واقعة اعتداء عامل على طالب بسلاح أبيض، وأصابه بجرح نافذ في العمرانية، لاعتراض المتهم على هزار المجني عليه وصديقه، لتدخينه الشيشة،

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بجرح نافذ، ونقله إلى المستشفى لإسعافه في العمرانية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه طالب، اعتدى عليه عامل بسلاح أبيض، لاعتراضه على مزاح بين المصاب وصديقه، على تدخين الشيشة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.