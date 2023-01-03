الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهم بدهس مسن بتروسيكل يروى تفاصيل الحادث

جثة
جثة

أدلى المتهم المتسبب بدهس مسن بالتروسيكل في الطريق بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان، أمام نيابة حلوان الجزئية، أن الحادث كان بسبب قيادته التروسيكل بسرعة زائدة أثناء مرور المسن الطريق على كورنيش النيل صدمه بالتروسيكل بدون قصد.

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة أنه هرب بسبب خوفه من المسئولية الجنائية وعدم حصوله على تراخيص، حيث إنه يقود التروسيكل بدون رخصة مهنية في منطقة حلوان.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد وجود تصادم على طريق كورنيش كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال مباحث القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن للطريق بكورنيش كفر العلو بمدينة حلوان صدمه تروسيكل، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م. خ" سائق تروسيكل، وإن التروسيكل غير مرخص.

دهس مسن بالتروسيكل قسم شرطة حلوان نيابة حلوان الجزئية شرطة النجدة طريق كورنيش كفر العلو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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