الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أيام الإجازة الرسمية 2023 وموعد عطلة عيد الميلاد المجيد

عطلة عيد الميلاد
عطلة عيد الميلاد المجيد

الإجازة الرسمية يحصل فيها العاملون بالدولة والقطاع الخاص على أجر كامل مع راحة في المناسبات القومية والدينية ومع بداية عام 2023 وفي شهر يناير يحصل الموظفون على الإجازة الرسمية ليومين أحدهما لمناسبة دينية والآخر لمناسبة قومية، وتتعدد الإجازة الرسمية طوال العام ويعرضها «الدستور» في التقرير التالي:

إجازة عيد الميلاد المجيد 2023

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.

موعد إجازة 7 يناير للعاملين بالقطاعين العام والخاص

رئيس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وعيد الميلاد المجيد، يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير. 

أيام الاجازة الرسمية 2023 

  • 25 يناير الموافق يوم الأربعاء الاجازة الرسمية بمناسبة عيد الشرطة و ثورة 25 يناير 2011.
  • 16 أبريل الموافق يوم الأحد عيد الفصح القبطي
  • 17 أبريل الموافق يوم الإثنين  عيد شم النسيم
  • 21 أبريل الموافق يوم الجمعة عيد الفطر المبارك
  • 22 أبريل الموافق يوم السبت  أجازة عيد الفطر المبارك
  • 25 أبريل الموافق يوم الثلاثاء عيد تحرير سيناء
  • 1 مايو الموافق يوم الإثنين عيد العمال
  • 27 يونيو الموافق يوم الثلاثاء أجازة يوم وقفة عرفات
  • 28 يونيو الموافق يوم الأربعاء عيد الأضحى المبارك
  • 29 يونيو الموافق يوم الخميس إجازة عيد الأضحى المبارك
  • 30 يونيو الموافق يوم الجمعة ثورة 30 يونيو
  • 19 يوليو الموافق يوم الأربعاء رأس السنة الهجرية
  • 23 يوليو الموافق يوم الأحد عيد الثورة
  • 27 سبتمبر الموافق يوم الأربعاء عيد المولد النبوى الشريف
  • 6 أكتوبر الموافق يوم الجمعة عيد القوات المسلحة واحتفالات نصر أكتوبر العظيم
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جدول امتحان الصف الثاني الثانوي 2023 بالجيزة والقاهرة وموعد اجازة الترم الأول

الاجازة الرسمية عيد الفطر عيد الأضحى شم النسيم وقفة عرفات عيد الميلاد المجيد الاجازة الرسمية 2023 أجازة عيد الميلاد المجيد 2023

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