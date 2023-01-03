أيام الإجازة الرسمية 2023 وموعد عطلة عيد الميلاد المجيد

الإجازة الرسمية يحصل فيها العاملون بالدولة والقطاع الخاص على أجر كامل مع راحة في المناسبات القومية والدينية ومع بداية عام 2023 وفي شهر يناير يحصل الموظفون على الإجازة الرسمية ليومين أحدهما لمناسبة دينية والآخر لمناسبة قومية، وتتعدد الإجازة الرسمية طوال العام ويعرضها «الدستور» في التقرير التالي:

إجازة عيد الميلاد المجيد 2023

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.

وعيد الميلاد المجيد، يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

أيام الاجازة الرسمية 2023