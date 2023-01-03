ديفيد شينكر يؤكد أهمية التقارب الأمريكى مع الوطن العربى

نفى ديفيد شينكر، المساعد السّابق لوزير الخارجيّة الأمريكيّ لشئون الشّرق الأدنى، وجود حصار أمريكي للبنان، لافتاً إلى أن هذه نظريّة يُسوّقها حزب الله لكي يعيق قيام الحكومة اللبنانية بالإصلاحات المناسبة.

وأضاف شينكر في حوار لموقع أساس اللبناني:"لا أحد يمكنه مساعدة لبنان إن لم يُساعِد نفسه. لبنان ليسَ في أزمة، هو مُتكيّف مع الحالة القائمة".

وعلق شينكر على اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، قائلاً:" إنه الاعتراف الأول من حكومة لبنان بوجود إسرائيل، والأهم أنه بين حزب الله وإسرائيل".

فيما أبدى ديفيد شينكر انحيازه إلى وجهة النظر التي هجرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وهي المدرسة التي ترى في دول الخليج العربي "شريكاً" و"حليفاً" لأمريكا ومصالحها.

قال شينكر:" في حين يلهث بايدن خلف اتفاق مع إيران كاد أن يُطلق يدها في الدول العربية ويقطّع أوصال مجتمعاتها".