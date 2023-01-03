وزير التموين يعلن عن الإعداد لمشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية

كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية، بما يسهم في ضبط الأسعار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، للرد على الأدوات الرقابية المقدمة ضده.

ولفت «المصيلحي» إلى أن هناك تغييرا جوهريا فى طبيعة عمل الأجهزة الرقابية على السلع، موضحا أن جهاز سلامة الغذاء جهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء ومسئولة عن مراقبة صلاحية السلع منذ قدومها من الجمارك.

وأكد أن أجهزة الحكم المحلي هى المسئولة عن المخازن غير المرخصة والأسواق العشوائية، قائلا: «على الرغم من ذلك هناك مسئولية تضامنية من خلال تضافر الجهود لتشديد الرقابة على الأسواق».

وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالهدوء خلال عرضهم أدواتهم الرقابية الموجهة للدكتورعلى المصيلحى وزير التموين.

وقال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة: "أرجو الهدوء.. مالكم النهارده فيه حركة ونشاط زائد، فيه حاجة بعد الجلسة.. كل سنة وانتم طيبين.. سنة 2023 بدأت".