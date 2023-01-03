حصاد فعاليات مستقبل وطن| معارض لتوفير السلع وقوافل طبية مجانية بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب للمشاركة فى تقديم وسائل العون للمواطن لمحاربة الغلاء، وضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، الحملة الطبية للحفاظ علي صحة الفم والأسنان، فى منطقة حدائق القبه، لليوم الثاني على التوالي.

وبدأت القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبي علي عدد كبير من المواطنين بإلإضافة إلى عمل العديد من الحشو والتركيبات للأسنان المصابة، ولاقت القافلة نجاح كبير ومجهود مثمر من فريق العمل.

كما تواصل أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالمحافظة، تنظيم دورة تدريبية تثقيفية خاصة برفع كفاءة الكادر السياسي بالقاهرة، بأمانة "مدينة نصر ٢،١"، واشتملت الدورة على عدد من المحاضرات التثقيفية الخاصة بالرسالة الحزبية تحت عنوان من نحن؟!، ومحاضرة تثقيفية أخرى بعنوان "خريطة الأحزاب السياسية المصرية"، وتهدف الدورة التدريبية لإكساب المتدربين مهارات العمل التنظيمي، وكيفية بناء فرق العمل، ومهارات التواصل، والتسويق السياسي للحزب.

وفي محافظة الجيزة

واصلت أمانة التعليم والبحث العلمى بقسم إمبابة، تنظيم مجموعات التقوية المجانية لطلاب وطالبات، والتي يقدمها نخبة من أفضل المعلمين الأوائل وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين من أعباء الدروس الخصوصية خصوصاً مع إقتراب موعد إمتحانات الترم الأول.

كما نظمت أمانة مركز البدرشين، ندوة لتوعية أصحاب معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وأصحاب الخدمات المتكاملة، وذلك بالتعاون مع إدارة تموين المركز، وتناولت الندوة التعريف بقرار إضافة المواليد على أن لا تزيد عن 4 افراد والشروط اللازم توافرها للاضافة.

وتعاقدات أمانة قسم الطالبية، مع أحد معامل التحاليل الطبية لتقديم خصومات نسبتها 30% لأعضاء الحزب وذويهم على كافة أنواع التحاليل الطبية التي تقدمها المعامل.

كما احتفلت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، بتخريج دفعة جديدة من فصول محو الأمية والتي تقام في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الحزب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتم إجراء الامتحانات الخاصة بالدارسين وتسليم الشهادات للناجحين وذلك بحضور لجنة من الهيئة تعليم الكبار بفرع المحافظة.

وفي محافظة القليوبية

تواصل أمانة المرأة بمدينة بنها، إقامة سلسلة معارض "إحنا معاكي"، لتوفير احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، لمواجهة الغلاء وجشع التجار، وشملت المعروضات مفروشات وأدوات منزلية وملابس جاهزة وسلع غذائية وجهاز للعرائس بتخفيضات وخصومات هائلة، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية المعرض.

كما تواصل أمانة مركز شبين القناطر، إقامة المعارض، لبيع السلع الغذائية والتموينية وكافة احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة، فى قرية كوم السمن، وشمل المعرض بيع الملابس والأحذية والمفروشات والأدوات المنزلية والسلع الغذائية وأجهزة العرائس والسجاد بأسعار مخفضة بنسبة 30% لدعم أهالينا داخل المحافظة.

وفي سياق أخر، اختتمت أمانة المركز، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة" على مستوى مدارس المركز، في المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المركز بفوز مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات.

كما نظمت أمانة المرأة بشرق شبرا الخيمة، دورة تدريبية، ضمن مبادرة "أنت عظيمة"، التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية، وتناولت الدورة التحول الرقمي وكيفية عمل اجتماعات أون لاين علي جوجل.

وفي محافظة بورسعيد

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم مبادرته تحت عنوان "لا للسمنه نعم للتبرع بالدم"، في قسم العرب، والذي بدأت الشهر الماضي من قسم الضواحي بالحزب، واستمرت في الشرق، والعرب، ومستمرة الأسابيع القادمة في باقي الأحياء، وتجوب المبادرة لخدمة عدد كبير من أهالي الأقسام للكشف والاطمئنان، وكذلك لأخذ التعليمات الإرشادية لهم من أجل تنظيم الوزن، وشملت المبادرة "قياس الضغط، قياس الوزن، قياس السكر، وإجراء التحاليل الطبية المختلفة، بالإضافة إلى التبرع بالدم، وتم توزيع فيتامينات كهدايا على المواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة.

وفى إدارة الخارجة التعليمية، اختتمت الدور النهائي للمرحلة الإبتدائية بمنافسة بين مدرستي الثورة الابتدائية والعبور الابتدائية وانتهت المنافسة بفوز مدرسة الثورة الإبتدائية.

وفي محافظة الأقصر

شاركت أمانة مدينة الأقصر، في إطلاق حملة "صحتك ثروتك، حلل وأطمن"، في قرية منشأة العماري، بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية الطبية، وذلك للتوعية والكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، والتي أقيمت بديوان أل العماري، ونجحت القافلة في الكشف علي عدد كبير من المواطنين وسط إشادة منهم بجهود الحزب وهيئة الرعاية الصحية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وفي محافظة كفر الشيخ

نظمت أمانة العمل الجماهيري بمركز كفرالشيخ، حملة "اغرس شجرة مثمرة من أجل مصر"، دعما للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وقام عدد من شباب وأعضاء الحزب، بزراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة فى مدخل قرية الحمراوي.

كما نظمت أمانة مركز برج البرلس، ندوة توعوية فى إطار مبادرة "صحتك تهمنا"، للتشجيع على ممارسة الرياضة واعتبارها اسلوب حياة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتضمنت الندوة توعية الشباب والمواطنين عموما بأهمية ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة للحفاظ على الصحة العامة وتقي من أمراض الضغط والسكر وتساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيء وتقوي جهاز المناعة لطلبة المدارس وغيرهم وتساعد على التركيز وتجديد خلايا المخ وغيرها من الفوائد العديدة لممارسة الرياضة، كما تضمنت الندوة التغذية الصحية والنظام الغذائى السليم للرياضيين.

وفي محافظة الغربية

تواصل أمانة مركز السنطه، إقامة منافذ لبيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة، لليوم الحادي عشر علي التوالي، فى قرية ميت يزيد، حيث تم ذبح عجلين بالمنفذ الواحد سعر الكيلو 140 جنيها بفارق 40 جنيها عن مثياليتها بالأسواق الخارجية، وشهد المنفذ إقبالا كبيرًا من جانب المواطنين على الشراء.

كما نظمت أمانة مركز قطور، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات متعددة منها، "جراحة، باطنة، عظام، أطفال، أنف وأذن، جلدية، أسنان"، وتم توقيع الكشف الطبي بالمجان وصرف الأدوية والتحاليل، وأسفرت القافلة عن الكشف على أكثر من 800 حالة، وتستمر القافلة اليوم.

وفي محافظة الفيوم

نظمت أمانة مركز طامية، ندوة بعنوان "الطرق.. شريان حياة"، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق الجارى تنفيذها بنطاق مركز طامية تمهيدا لإدراج الطرق التى لم تدخل فى الخطة الاستثمارية الجديدة، وتمهيد الطرق الفرعية.

وتناول اللقاء طرح خطة الرصف وحاجة بعض الطرق الحيوية فى القرى والعزب والنجوع إلى الرصف أو الصيانة ووعد المسئولين بحل مشاكلها وتمثلت فى رصف طرق ورصف مساحات صعيرة حيوية، بالإضافة إلى تمهيد بعض الطرق الأخرى.

كما تواصل أمانة مركز إطسا، فعاليات مبادرة "الوعي الأخضر والتصالح مع البيئة"، من خلال تشجير قرية قلهانه، وتأتي ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقت لزراعة 100 مليون شجرة على مدار 5 سنوات.

وفي محافظة المنوفية

تواصل أمانة مركز الباجور، إقامة سلسلة معارض الأسرة المصرية لبيع كافة احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة، في قرية بهناي، وشمل المعرض بيع الملابس والأحذية والمفروشات والأدوات المنزلية والسلع الأساسية وجهاز العرائس بأسعار مخفضة، وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الأهالى خاصة مع جودة المنتجات والأسعار.

وفي محافظة دمياط

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتى، فوز مدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائية، بالمركز الأول علي مستوي المحافظة، ومدرسة الشهيد مرعي الروضة بالمركز الثاني، ومدرسة بهجت الطرانيسي بالمركز الثاني مكرر، ومدرسة خالد بن الوليد دمياط الجديدة بالمركز الثالث.

وفي محافظة البحيرة

نظمت أمانة مركز أبو المطامير، احتفالية كبري لختام فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة" في مرحلتها الأولى، لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة، حيث كرم الطلاب بدرع تذكارى مقدم من الحزب كنوع من التكريم على تفوقهم وكذلك تكريم كل من الساده المشرفين والموجهون الأوائل ومديري المدارس المشاركة وغيرهم من ساهمو فى إخراج هذه المسابقة بهذا الشكل الأكثر من رائع.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم محرم بك، فعالية توعوية حول دور الدولة في الاهتمام بذوي الهمم، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية، إلى جانب تنظيم فعالية ميدانية لشرح دور الطلاب في دعم قرارات الدولة المصرية، كما قدمت الأمانة المساعدة لكبار السن وذوي الهمم في استلام المعاشات، والدخول لمكتب البريد وتم توزيع مياة معدنية لهم.

كما أقامت أمانة قسم ثالث المنتزة، مسابقة تشجيعية للأطفال الأيتام بعزبة خورشيد، حيث تم توزيع جوائز عينية ومادية على الأطفال المتسابقين بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

كما نظمت أمانة قسم سيدي جابر قافلة طبية، بمنطقة عزبة حجازي، للكشف عن سرطان الثدي، إلى جانب معرفة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتم تقديم الدعم الطبي والرعاية الصحية للأهالي والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات الطبية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.