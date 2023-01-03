ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 30 قضية أبرزها انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وتحرير 1904 مخالفات مرورية متنوعة، وتنفيذ 239 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.