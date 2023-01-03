الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

تهريب بضائع
تهريب بضائع

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 30 قضية أبرزها انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وتحرير 1904 مخالفات مرورية متنوعة، وتنفيذ 239 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

بضائع أجنبية الصنع تهريب أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم التهريب الحملات مسطح مائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

سقوط أمطار غزيرة على الغردقة وانتظام في حركة الملاحة

جراحة ناجحة لمصطفى شوبير فى النمسا.. ثلاثى الأهلى يعود إلى القاهرة اليوم

رئيس البورصة: 175 ألف مستثمر جديد بالبورصة خلال 2022 بنسبة نمو 202%

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

ضمن «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 4 قوافل طبية اليوم

«التضامن»: إنجازات العمل الأهلى ستظهر منتصف 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام