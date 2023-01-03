في اليوم العالمي لها.. ما هي اللغة الباسكية وما أصلها؟

يصادف اليوم، اليوم العالمي للغة الباسكية أو لغة "الباسك"، ويتم التحدث بهذه اللغة في إسبانيا وفرنسا على الحافة الغربية لجبال البرانس، حيث تظهر أحدث الأرقام أنه من بين إجمالي عدد السكان البالغ حوالي ثلاثة ملايين، وهناك حوالي 900 ألف شخص يتحدثون لغة الباسك.

تظهر أحدث الأرقام أنه من بين إجمالي عدد السكان البالغ حوالي ثلاثة ملايين، هناك حوالي 900 ألف شخص يتحدثون لغة الباسك، فالاختلافات في اللهجات واضحة للغاية، وربما لا توجد سوى منطقة صغيرة أخرى في أوروبا، وهي سلوفينيا، مع مثل هذه الدرجة الكبيرة من التنوع الديالكتيكي، وعبر التاريخ، أظهرت لغة الباسك قدرة هائلة على استيعاب الكلمات والتراكيب من اللغات الأخرى، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد اختفى بالتأكيد منذ قرون، كما هو الحال مع اللغات الأخرى التي تم التحدث بها قبل ألفي عام في ما يعرف اليوم بإسبانيا وفرنسا.

لغة الباسك

وبحسب موقع etxepare، فالباسك هي لغة معزولة وراثيا، وبمعنى آخر، لا علاقة له بأي عائلة لغة أخرى معروفة، وكما يحدث غالبًا مع اللغات التي لا يمكن ربطها بأي مجموعة لغوية أخرى، تم طرح عدد من الفرضيات على مر القرون لشرح أصل لغة الباسك، وفي لغة الباسك قال اللغوي لويس ميشيلنا: "الغموض الحقيقي في تاريخ لغة الباسك ليس أصلها، بل بقاؤها حتى يومنا هذا".

إلى جانب الفتوحات والتحالفات والعقبات في الماضي، في القرن التاسع عشر، وصل عصر النهضة أيضًا إلى أراضي الباسك، والذي امتد إلى العديد من الأراضي التي لا دولة لها بلغاتهم الخاصة، كان أنطوان دبادي شخصية رئيسية في تنظيم سلسلة من المسابقات الشعرية المعروفة باسم Juegos Florales وبفضل ألعاب الزهور هذه، اكتسبت لغة الباسك حضورًا في الساحة العامة وأرست أسس وعي الباسك الجماعي الذي تجاوز الحدود الوطنية، وكانت العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين عصرًا ذهبيًا للغة الباسك، وفي عام 1918، عقدت جمعية دراسات الباسك Eusko Ikaskuntza أول مؤتمر لها وفي عام 1919، ولدت أكاديمية اللغة الباسكية.

اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية

في عام 1936، بعد اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية، منحت حكومة الجمهورية الإسبانية الثانية أول تمثال للحكم الذاتي لمقاطعات ألافا وغيبوثكوا وبيزكايا، ولم تخدم مقاطعات الباسك إلا القليل، وعندما سقط آخر معقل لقوات الجنرال فرانكو، جُردت لغة الباسك من وضعها الرسمي، وبعد سنوات طويلة من الازدراء والازدراء للغة من قبل ديكتاتورية فرانكو، أصبحت Euskara في الستينيات روح الأمة الباسكية.

المدارس الابتدائية والثانوية التي تدرس في لغة الباسك لعبت دورًا حيويًا في إحياء اللغة، والحداثة العظيمة لكليهما هي أنهما لم يكن فقط للأشخاص الذين كانت لغتهم الأم هي لغة الباسك، ولكنهم سعوا إلى توسيع اللغة في جميع الأنحاء المحيطة، بما في ذلك المناطق التي لم يتم التحدث بها Euskara منذ قرون وإلى الطلاب الذين كانت لغتهم الأم هي الإسبانية أو الفرنسية، حيث يدرس حوالي 40.000 بالغ لغة الباسك اليوم.

في عام 1545، كتب برنارت إتكسيبار كتاب Linguae Vasconum Primitiae، وهو أول كتاب يُطبع بلغة الباسك، وكتبت جوان بيريز لارازاجا القصص والقصائد بين 1567-1602، وفي عام 1968 وافقت أكاديمية اللغة الباسكية.

وفقًا لليونسكو، تم تصنيف لغة الباسك على أنها "ضعيفة"، خاصة في نافارا، و "مهددة بشدة" في منطقة الباسك الشمالية بفرنسا، بينما يتم إحراز تقدم في تدريس لغة الباسك، فإن استخدامها الفعلي هو عملية بطيئة، على الرغم من كل العقبات، فإن بقاء لغة الباسك مضمون، وإن لم يكن في جميع أراضي الباسك.