«وفاته طلعت إشاعة».. من هو بدر المشارى الذي تصدر محؤكات البحث على جوجل؟

تصدر بدر المشارى محركات البحث على جوجل عقب شائعة خبر وفاته، كما تصدر منصات السوشيال ميديا وسرعان ما أتضحت الحقيقة ونفى الخبر قائلا :«اللهم أحسن خاتمتنا».

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن “المشاري”:

_داعية إسلامي سعودي، إمام جامع حطين بالحرس الوطني بالرياض، ولد عام 1393 هـ الموافق 1973م.

_تخرج من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،

- حصل على الماجستير في (مدخل لحياة وآثار الشيخ ابن باز مواقف قيادية وتربوية) من بيروت

- حاصل على الدكتوراه.

_ عمل بالحرس الوطني بالرياض، رئيس قسم التوعية والإرشاد بالحرس الوطني سابقاً.

- له محاضرات ودروس ومشاركات دعوية مستمرة.

- صدر له عدد من الأشرطة الصوتية والرسائل الدعوية .

_قدم الداعية عدد من الدروس الدينية المتخصصة في الدين الإسلامي، وأبدع في استضافة هذه الدورس وقدم برنامجا شاملا للتعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واستضاف برنامجًا عن حصار قريش وموت عم النبي محمد وزوجته منها برنامج رسالة الرسول محمد، وانتشار الإسلام في بيت أهله، وحادثة الأفق، وفتح مكة، وهزيمة النبي قريش.

_اشتهر بصوته العذب، وحقق نجاحا كبيرا في السعودية، وقدم كثير من الخطب الدينية في مجموعة كبيرة من مساجد المملكة.