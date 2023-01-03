الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غياب ليفاندوفسكي.. قائمة برشلونة لمباراة إنترسيتي بكأس ملك إسبانيا

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة إنتر سيتي، ضمن لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي برشلونة مع فريق إنترسيتي غدًا في العاشرة مساءً على ملعب خوسيه ريكو بيريز.

وشهدت القائمة استبعاد روبرت ليفاندوفسكي.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو الآتي:

حراس المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن، أرانو تيناس، إيناكي بينا.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن، جوليس كوندي، إريك جارسيا، بابلو توري، أليخاندرو بالدي، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا.

وسط الملعب: سرجيو بوسكيتس، سرجيو روبرتو، فرانكي دي يونج، فرانك كيسي، جافي،

الهجوم: ممفيس ديباي، فيران توريس، عثمان ديمبيلي، آنسو فاتي، رافينيا.

وسقط برشلونة في فخ التعادل أمام فريق إسبانيول، ضمن لقاءات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الإسباني، بهدف لكل منهما، ليصبح الفارق بينه وبين ريال مدريد فقط هو عدد الأهداف المسجلة.

تشافي هيرنانديز قائمة برشلونة برشلونة إنتر سيتي كاس ملك اسبانيا

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