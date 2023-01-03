الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: غلق مخبز بلدي بشبين الكوم وتحرير 825 محضرا خلال 4 أيام

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدي بناحية اصطبارى – مركز شبين الكوم لمدة شهر كعقوبة إدارية، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة التوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2017.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية وبمرور إدارة الرقابة التموينية علي المخابز البلدية للتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات ، حيث تبين وجود نقص فى وزن الرغيف.

وفي ذات السياق وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين أنه تم خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 وحتى 3 يناير 2023 شن حملات تموينية، أسفرت عن تحرير (825 ) محضر تمويني، تنوع ما بين ( 346) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و( 479) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين 3 يناير 2017

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

«الأهلى يحسم مصيره».. «الدستور» يكشف موعد رحيل فيريرا عن الزمالك

رابط نماذج استرشادية للصف الخامس الابتدائي 2023

«الغردقة الدولي لسينما الشباب» يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

طوارئ فى مطروح لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

استعدادا لأعياد الميلاد.. محافظ الغربية يتفقد محيط كنيسة ماري جرجس بالسنطة

سقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى محافظة البحيرة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام