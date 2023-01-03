تأجيل محاكمة «أبكم» قتل شخصا لشكه في وجود علاقة مع زوجته بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، منذ قليل، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش وعضوية المستشارين ومحمد أحمد سالمان ومجدى محمد هريدى، بأمانة سر مرقص نبيل، بتأجيل محاكمة المتهم" أحمد عنتر عبد الفضيل -47سنة- أبكم"، بقتل مشرف نشاط بأحد المدارس لشكه في وجود علاقه غير شرعية مع زوجته بالفيوم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المحامين وتم إحضار مترجمة إشارة، لفهم إشارات ولغة المتهم، وقررت المحكمة بتأجيل النطق بالحكم إلى أول فبراير القادم، حيث طلب المحامي إحضار صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائيه للقتيل، وصور تحليل دم كاملة، واستدعاء الدكتورة الكيميائية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، إذ تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بالعثور على جثة عاشور عبد العظيم وشهرته "عاشور عبد الحفيظ الهرشي" 45 عاما مذبوحًا وملقى بحوش بالقرب من منزله.

انتقل لموقع الحادث اللواء محمد فوزى مساعد مدير أمن الفيوم، والذى أشرف على نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى إطسا المركزي بعد قيام رئيس نيابة إطسا.

اعترافات المتهم

بمناظرة جثة المتوفى تبين من تحريات المباحث التى قادها الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث قسم شرطة مركز إطسا، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن وراء واقعة قتل المجني عليه "أ.ع.م" – 47 عاما – مشرف نشاط بمدرسة راحيل الابتدائية بقرية تطون، ادعاء وجود علاقة غير شرعية مع زوجته، وخلال البحث حول ملابسات الواقعة، جرى متابعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، وأشارت إلى ظهور المجني عليه والقاتل معًا.

وألقى المقدم محمد بكري الصوفي، مفتش مباحث مركز أطسا، القبض على المتهم وأحالته لنيابة إطسا والتى قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى محكمة الجنايات.