الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إعفاء مراكز الشباب الجديدة المدرجة بـ«حياة كريمة» من رسوم الإشهار

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قررت وزارة الشباب والرياضة، إعفاء مراكز الشباب الجديدة وغير المُشهرة، التي أنشأتها الوزارة بقرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف لإحداث نهضة شاملة بالبنية التحتية والمؤسسات الخدمية والترفيهية وحسين وتطوير قرى الريف المصري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتكليفات السيد الرئيس بتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة من أجل توفير حياة كريمة لجميع القري والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية.

- التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات التشغيل في المراكز

ووجه الوزير بسرعة إنهاء إجراءات التشغيل بهذه المراكز، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المتنوعة بها، مثنيًا على دور المبادرة الرئاسية فى الارتقاء بمستوى الخدمات، والبنية التحتية لمراكز الشباب بالقرى المدرجة بالمبادرة التى تسهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بإنشاء ملاعب للنجيل الصناعى بمراكز شباب القرى، وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وأنشطة المرأة والطفل وكبار السن.

ونوه «صبحى» إلي أن البنية الإنشائية الشبابية الرياضية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من القيادة السياسية، حيث يجرى العمل على رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية فى مختلف المحافظات وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بها.
يذكر أن المادة الأولي من القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2018 يتضمن أن يُسدد للجهة الإدارية مبلغ خمسة آلاف جنيه لمراكز الشباب ومبلغ عشرة آلاف جنيه للهيئات الشبابية.

أشرف صبحي وزير الشباب آفة إجراءات التشغيل البرامج والمشروعات المنفذة البنية التحت التنمية المجتمعية الرئاسية حياة كريمة

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