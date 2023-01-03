الغضبان: بورسعيد شهدت نقلة في التنمية الصناعية ومؤهلة لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، ممثلي شركة Mengana الصينية، وذلك في إطار التعاون بين محافظة بورسعيد والشركة؛ لإقامة أكبر مشروع لتصنيع الجوارب في الشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ ٣٧ مليون دولار، ونسبة تشغيل عماله تتجاوز الـ ١٠٠٠ موظف على مراحل المشروع.

وذلك في إطار دعم محافظ بورسعيد الدائم للاستثمار على الوجه العام و للاستثمار الأجنبي المباشر بالمحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمستشار إبراهيم عبدالغفار، مستشار المحافظة للاستثمار، ومحمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية.

وفي بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات محافظة بورسعيد في جميع المجالات، وخلال كلمته، أشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية.

كما أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، وفي إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يسهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضًا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، ووجود الموانئ التي تسهل إجراءات وتداول البضائع بين بورسعيد وجميع الدول، فضلًا عن مميزات الموقع الاستراتيجي والجغرافي لمدينة بورسعيد، هذا بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية ببورسعيد والتي توفر أكثر من 42% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المشروع الصناعي الجديد يُعد أكبر مشروع لتصنيع الشرابات في الشرق الأوسط، ويدعم الصناعة المحلية والتصدير ببورسعيد.

وخلال اللقاء، قدّم وفد الشركة شرحًا تفصيليًا عن تاريخ الشركة والمصنع المُقام بدولة الصين، وحجم الإنتاج وآليات التصنيع والعمل داخل الشركة، والتي تقوم على أحدث الوسائل التكنولوجية في إنتاج الجوارب.

وأشاد المحافظ بالمستوى الصناعي المتميز للشركة، والنُظم التكنولوجية الموجودة بها، وأعرب عن أمنياته بأن يتم تطبيق هذه النظم التكنولوجية في مصنع إنتاج الجوارب ببورسعيد، والذي يُعد ثاني مصنع يطبق هذه التكنولوجيا في إنتاج الجوارب على مستوى العالم.

من جهته، أعرب المستثمر الصيني، عن شكره لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله وتعاونه المثمر والمتواصل لرجال الأعمال من كافة أنحاء العالم، كما أشاد بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.