تقرير: إنزو فيرنانديز يقترب من الانتقال لتشيلسي مقابل 112 مليون جنيه إسترليني

اقترب نادي تشيلسي الانجليزي من إتمام التعاقد مع إنزو فيرنانديز، لاعب وسط فريق بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إنزو فيرنانديز يلعب ضمن صفوف فريق بنفيكا، منذ انتقاله من نادي ريفر بليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتألق إنزو فيرنانديز رفقة المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم، قطر 2022، والتي اختتمت بفوز الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ليفربول إيكو، فإن نادي ليفربول واصل محاولاته لضم اللاعب خلال الأسابيع الماضية، ولكن يبدو أن تشيلسي فاز بالسباق بالفعل.

وبات إنزو قريبًا من الانتقال لفريق تشيلسي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 112 مليون جنيه إسترليني.

روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا، تحدث في أكثر من مرة أن النادي ليس مستعدًا لبيع النجوم خلال وسط الموسم؛ وذلك رغم تأكيدات شبكة سكاي إيطاليا أن فيرناندزي سينتقل إلى تشيلسي في صفقة قيمتها 127 مليون يورو، ما يعادل 112 مليون استرليني، سيتم دفعها على أقساط.

فيما ذكرت شبكة “Talksport” في وقت سابق اليوم، أن إنزو فيرنانديز تغيب عن مران الفريق المقام اليوم في ملعب النادي.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرازيلية، أن إدارة نادي بنفيكا رفضت عرضًا من نادي نيوكاسل يونايتد يُقدر بـ100 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خورخي مينديز قدم لـ روي كوستا رئيس نادي بنفيكا، عرضين من ناديين مختلفين، بقيمة 127 مليون يورو للتعاقد مع إنزو فيرنانديز.

وأضافت الصحيفة، أن روي كوستا متمسك بالبقاء على اللاعب في صفوف بنفيكا، لكنه قد يقبل برحيله إذا ارتفع العرض المُقدم من الأندية الراغبة في ضمه عن 130 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة بيع للاعب من الدوري البرتغالي، بعد جواو فيليكس الذي انتقل من ناديه إلى أتلتيكو مدريد قبل 3 أعوام.