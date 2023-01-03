الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد موافقة كولر.. لجنة التخطيط تحدد شروط إعارة لاعبي الأهلي

الخطيب مع كولر
الخطيب مع كولر

بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في دراسة العروض المقدمة للحصول على خدمات بعض اللاعبين على سبيل الإعارة للموافقة على أفضل عرض خلال الميركاتو الشتوي.

وكشف مصدر مسئول أن كولر وافق خلال جلسته مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على منح بعض اللاعبين أمثال محمد محمود وحسام حسن وعمار حمدي ومحمد مغربي وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق وعبد الرحمن مانو فرصة الإعارة للحصول على المشاركة لفترة أطول من أجل اكتساب بعض الخبرات للعودة مرة أخرى للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن اللجنة تدرس بعض العروض المحلية ورفضت فكرة الاستغناء عن أي لاعب في صفوف الفريق بشكل مجاني ووضع بعض الشروط في بنود الإعارة لاستعادة أي لاعب حسب احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

السويسري مارسيل كولر الاهلى لجنة التخطيط الاعارات الكابتن محمود الخطيب

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