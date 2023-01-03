إنجازات الجمهورية الجديدة.. محطة الطاقة الشمسية بسفاجا تدعم خطط التنمية المستدامة

تحقق الجمهورية الجديدة إنجازات نوعية، ويعد من أبرزها للتوجه نحو اعتماد واستخدام الطاقة النظيفة والمستدامة، في ظل التغيرات المناخية التي يواجهها العالم أجمع نتيجة للانبعاثات الحرارية الكثيفة، و ضمن توجه الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع وتقديم الدعم للمشروعات التي تعمل بالطاقة النظيفة تماشيًا مع سياسة الدولة لتنوع مصادر الطاقة وخطة التنمية المستدامة.

ومن ضمن هذه الانجازات إنشاء محطة طاقة شمسية سفاجا منذ يناير 2016، والتي تعد واحدة من أهم المشروعات القومية الكبرى بتكلفة 25 مليون جنيه بمحافظة البحر الأحمر.

وأقيمت المحطة على مساحة بلغت 2.5 مليون متر مربع من الأراضي الفضاء شمال المدينة، لإقامة محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية، ليكون أول مشروع لإنشاء محطة كهرباء بالخلايا الشمسية بخليج أبوسوما شمال سفاجا بقدرة 5 ميجاوات.

ويعد مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية واحد من أبرز أهداف الدولة المصرية منذ فترة طويلة، فمشروعات توليد الطاقة الشمسية هدفها الأساسي، هو توفير تكلفة الطاقة المستخدمة وأيضًا تحلية المياه وبالتالي سد الفجوة بين متطلبات الاستهلاك والتوزيع، من أجل مستقبل بيئي نظيف.

وحطة الطاقة الشمسية بسفاجا ضمن باكورة مشروعات الطاقة الشمسية لترشيد الطاقة بمحطات مياه الشرب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بجانب استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وفق خطة الدولة المصرية لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة بهدف توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات.