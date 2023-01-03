المشدد 6 سنوات لعاملين حاولا ترويج 72 لفافة هيروين فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على متهمين بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الترويج بنطاق مدينة ههيا.

تعود تفاصيل القضية رقم 11362 جنايات مركز شرطة ههيا لسنة 2022، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين "رامى. ع"، 32 عاما، عامل، و"أحمد. م"، 25 عاما، عامل، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بحيازة «مواد مخدرة 72 لفافة من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح ناري كباس خرطوش، وسلاح أبيض مطواة».

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي قررت إحالته للمحاكمة التي أصدرت حكمها السابق.