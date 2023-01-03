الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص بحادث مروري في بلبيس

جريدة الدستور

لقي شخص مصرعه، الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة بطريق "بلبيس- السلام" أسفل الطريق الأوسطي بنطاق مركز بلبيس في الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزي بوصول "ربيع. ع،" 49 عاماً، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من الفحص والتحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث إصطدام سيارة بيه بطريق" بلبيس - السلام" أسفل الطريق الاوسطى، تم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

السلام بلبيس حادث تصادم الطريق الاوسطي مستشفى بلبيس المركزى

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