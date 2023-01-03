فرق الطوارئ تواصل رفع تجمعات مياة الأمطار بـ«الزويدة» في مرسى مطروح

تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال فرق الطوارئ والتدخل السريع بمعدات وماكينات الشفط المتحركة لسرعة رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بطريق مطروح السلوم بمنطقة الزويدة، طبقا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، إن ذلك تم من خلال رجال ادارة تحسين البيئة التابعة لمجلس مدينة مرسي مطروح المسئولة عن التعامل مع الطقس الغير مستقر وحالات الطوارئ، بالتحرك فجراً تحت إشراف نواب رئيس المدينة للتعامل مع تجمعات مياة الأمطار.

وأكد أن جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة منذ فجر اليوم بالتعامل مع تراكمات الأمطار بمنطقة الزويدة غرب مرسى مطروح، لمساعدة مجالس المدن في رفع كميات الأمطار الهائلة، تيسيراً على المسافرين ومستقلي الطريق.

وأوضح جاب الله بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار مع الجهات المعنية لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

ووجه رئيس المدينة غدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى بضرورة استعداد كافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

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