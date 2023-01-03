الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فرق الطوارئ تواصل رفع تجمعات مياة الأمطار بـ«الزويدة» في مرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال فرق الطوارئ والتدخل السريع بمعدات وماكينات الشفط المتحركة لسرعة رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بطريق مطروح السلوم بمنطقة الزويدة، طبقا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، إن ذلك تم من خلال رجال ادارة تحسين البيئة التابعة لمجلس مدينة مرسي مطروح المسئولة عن التعامل مع الطقس الغير مستقر وحالات الطوارئ، بالتحرك فجراً تحت إشراف نواب رئيس المدينة للتعامل مع تجمعات مياة الأمطار.  

وأكد أن جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة منذ فجر اليوم بالتعامل مع تراكمات الأمطار بمنطقة الزويدة غرب مرسى مطروح، لمساعدة مجالس المدن في رفع كميات الأمطار الهائلة، تيسيراً على المسافرين ومستقلي الطريق.

وأوضح جاب الله بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار مع الجهات المعنية لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

ووجه رئيس المدينة غدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى بضرورة استعداد كافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

IMG-20230103-WA0019
IMG-20230103-WA0019
IMG-20230103-WA0018
IMG-20230103-WA0018
IMG-20230103-WA0017
IMG-20230103-WA0017
IMG-20230103-WA0016
IMG-20230103-WA0016
IMG-20230103-WA0015
IMG-20230103-WA0015
IMG-20230103-WA0014
IMG-20230103-WA0014
IMG-20230103-WA0013
IMG-20230103-WA0013
IMG-20230103-WA0012
IMG-20230103-WA0012
IMG-20230103-WA0011
IMG-20230103-WA0011
IMG-20230103-WA0010
IMG-20230103-WA0010
IMG-20230103-WA0009
IMG-20230103-WA0009
IMG-20230103-WA0008
IMG-20230103-WA0008
IMG-20230103-WA0007
IMG-20230103-WA0007
IMG-20230103-WA0006
IMG-20230103-WA0006
IMG-20230103-WA0004
IMG-20230103-WA0004
IMG-20230103-WA0003
IMG-20230103-WA0003
الأرصاد الجوية الحملة الميكانيكية تجمعات مياه الأمطار رئيس مدينة مرسي مطروح رفع تجمعات مياه الأمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

3 أفلام جديدة فى السينمات المصرية غدًا.. أبرزها «شلبى»

«الزراعة»: استثمارات مشروع «البتلو» تخطت 7.3 مليار جنيه

بعد رحيل بندكتس السادس عشر.. سر استخدام 3 توابيت فى دفن البابوات

تداول 46 سفينة.. ميناء الإسكندرية يستقبل 144 ألف طن سلع استراتيجية

وزير التعليم العالي يناقش التوسع في تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي بالمستشفيات الجامعية

دفن سيدة توفيت عقب سهرة «رأس السنة» بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

الرئاسة الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى تؤسس لمرحلة من التوتر

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟