الثلاثاء 03 يناير 2023
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سياسي

برلمانى: زيادة الرقعة المستصلحة بتوشكى تحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

أشاد نادر الخبيري عضو مجلس النواب، يتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإضافة مساحات جديدة للرقعة المستصلحة في توشكى.

وأكد «الخبيري» أن الرئيس يهتم بزيادة مساحات الأرض الصالحة للزراعة، لتنمية الاقتصاد وزيادة نسبة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. 

وأضاف أن توجيهات الرئيس كانت واضحة بضرورة استمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية في الدولة من أجل إضافة مزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، مؤكدًا أنه لولا التوجيهات الاستباقية من جانب الدولة في مجال الزراعة خلال السنوات الماضية، ما كان قد تحقق كل هذا الإنجاز داخلها، ووصول الصادرات الزراعية إلى ما يزيد على 33 مليار جنيه ويرجع الفضل في ذلك لتوجيهات الرئيس.
 

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وأضاف أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات استصلاح الأراضي الجاري زراعتها في جنوب الوادي بتوشكى، وكذلك الخطوات التنفيذية للمشروعات الزراعية المستهدفة مستقبلا بالمنطقة.
 

وأكد أن الرئيس يهتم بكل ما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الري، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مما يؤكد اهتمام الرئيس بالزراعة وأنها عمود أساسي في اقتصاد الجمهورية الجديدة.

الإكتفاء الذاتي التوجيهات الرئاسية اكتفاء الصادرات الزراعية المحاصيل الاستراتيجية النائب نادر الخبيري توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير نظم الري تحقيق الاكتفاء الذاتي

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