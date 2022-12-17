الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية فى توشكى

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلي تضمن أحدث ما وصل إليه المشروع وفقاً لمعدلات الأداء والخطط الزمنية للمشروع لتحقيق النتائج المرجوة من تلك الرقعة الزراعية المضافة لمساحة مصر الزراعية.

الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضى

وأعقب ذلك المرور على عدة مناطق بالمشروع الذي يستهدف إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة تعمل بأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الاستصلاح الزراعي بما يدعم جهود الدولة بمجال الأمن الغذائي، وتحقيق الطفرة الزراعية التي تسهم في الاكتفاء الذاتي بمختلف المحاصيل الزراعية.

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة التفقدية على الجهود المبذولة من كل العاملين بالمشروع، مؤكداً أهمية الاستفادة من كل الإمكانات والقدرات المتاحة لتعظيم أوجه الاستفادة من تلك الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للمشروعات التي تساهم في تنفيذها، وشهد التفقد عدد من قادة القوات المسلحة.