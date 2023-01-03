الثلاثاء 03 يناير 2023
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سياسي

برلمانى: الإفراج عن المحبوسين يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطنى

النائب حازم عويان
النائب حازم عويان

أشاد النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، بأداء لجنة العفو الرئاسي، والإفراجات الجديدة لعدد من المحبوسين، قائلا إن سياسة الدولة في الاستمرار في الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني.

وأضاف عضو مجلس النواب أن أداء لجنة العفو الرئاسي يؤكد التزام الدولة نحو الاستمرار في الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين، ورعاية المفرج عنهم؛ من خلال التواصل معهم، والوقوف على التحديات التي تواجههم، والعمل على معالجة هذه التحديات لكل حالة حتى لا يتم ترك هؤلاء الشباب دون دمج، أو دون فرص عمل تمكنهم من المعيشة جيدًا.

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العفو عن دفعة جديدة من المحبوسين: دعم رئاسى بلا حدود لحقوق الإنسان

وأوضح النائب حازم عويان أن لجنة العفو الرئاسي تعمل على إرساء التسامح داخل المجتمع المصري، ولم شمل كل الأطراف، وإعطاء رسالة طمأنة للجميع من خلال العفو المتتالي عن المحبوس عنهم، ما لم يتورطوا في أعمالٍ إرهابية.

وقال النائب حازم عويان إن الدولة المصرية مرّت بفترات صعبة للغاية، ولهذا كانت هناك عمليات مواجهة مع كل من يريد النيل من هذا الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة خلال الاستقرار تعيد النظر والإفراج عن الشباب الذين لم تتورط أيديهم في الدماء، وإعادة دمجهم مرة أخرى بالمجتمع.

وأضاف أن استمرار هذا النهج من الدولة المصرية يعبر عن حرصها على تطبيق حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أرض الواقع.

ووجّه عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحرصه الكبير على تطبيق الدستور، واستخدام صلاحياته فيما فيه الخير لشباب مصر، والإفراج عن المحبوسين منهم حرصًا على مستقبلهم، وإسعادهم وإسعاد أسرهم، موجهًا التحية والتقدير إلى لجنة العفو الرئاسي بجميع أعضائها، على جهودهم المخلصة وبحث شكاوى أهل المحبوسين، والنظر فيها.

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