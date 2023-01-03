الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طن الذرة بـ 10300 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ارشيفي
ارشيفي

شهدت أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الثلاثاء 3 يناير، تراجعا في الأسعار، وسجلت أسعار الذرة الأرجنتيني أمس 10500 جنيها للطن  واليوم سجلت 10300 جنيها للطن، وارتفع أسعار البادي 23 % ليصل إلى 20000 جنيها للطن اليوم، وسجلت أمس 19500 جنيها للطن، ونستعرض أسعار الأعلاف، في التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي.

- أسعار البادي اليوم 

سجلت أسعار العلف بادي 23% اليوم 20000جنيه للطن، ونامي 21% سعر 19900 جنيه للطن، وناهي 19% 19800 جنيه للطن، وبادي نامي 19300 جنيه للطن، وبياض 18% 16200 جنيه للطن، وبياض 17% 15800 جنيه للطن، وبياض 16% 15500 جنيه للطن، وبياض 14% 15000 جنيه للطن.

- أسعار الذرة الصفراء اليوم 

سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني 10500 جنيه للطن، وسجلت أسعار الذرة البرازيلي 10300 جنيه للطن، والذرة الأوكراني 12800 جنيه للطن، وسجل سعر إردب الذرة الرفيعة إنتاج محلي 1300 جنيه للطن، وإردب الذرة الشامية 1400 جنيه للطن.

- أسعار الفول الصويا اليوم 

وقد بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 23000 جنيه للطن، وسجلت أسعار كسب صويا محلي 44% 23000 جنيه للطن.

أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء تراجع في الأسعار الذرة الأرجنتيني وارتفع أسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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