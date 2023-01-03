الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كيلو الفول بـ34 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم فى التعاملات الصباحية

البقوليات
البقوليات

واصلت أسعار البقوليات استقرارها فى الأسواق اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 وتعتبر البقوليات من السلع التي لا غني عنها خلال فصل الشتاء نظرا للإقبال الكبير من المواطنين عليها، خاصة العدس، وجاءت أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 ديسمبر كالتالي.

 

- أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 3 يناير 

سجلت أسعار الفول المستورد 30 جنيهًا إلى 34 جنيها. 

وسجلت أسعار الفول المجروش 35 جنيهًا للكيلو.

بينما سجلت أسعار العدس الأصفر سائب ما بين 48 جنيهًا إلى 50 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللوبيا الجافة مستوردة سائبة 30 إلى 34 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة 30 جنيها.

وسجلت أسعار الحمص 44 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا.

وتراوح كيلو الترمس ما بين 22 و25 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو السمسم 89 جنيهًا.

 

- أسعار الفول بالطن الثلاثاء 3 يناير 

وسجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 20000 جنيه معبأ بأرضه.

كما سجل طن الفول البلدى عريض 19000 جنيه معبأ بأرضه.

وسجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 13000 جنيه معبأ بأرضه.

 وقد بلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 12700 جنيه معبأ بأرضه.

 

- أسعار السمسم بالطن اليوم الثلاثاء 3 يناير

ويبلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه 47 ألف جنيه.

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصري 43 ألف جنيه بأرضه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه بأرضه.

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني وصال 42 ألف جنيه.

وتراوح سعر كيلو السمسم ما بين 70 و89 جنيهًا للطن.

أسعار البقوليات استقرارها في الأسواق اليوم الثلاثاء وتعتبر البقوليات ا خلال فصل الشتاء

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وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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