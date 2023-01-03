الإسماعيلى يسعى لتصحيح أوضاعه على حساب البنك الأهلى.. اليوم

يسعى الإسماعيلي لتصحيح أوضاعه والهروب من المركز الأخير عندما يستضيف فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز .

الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو يحتل المركز الثامن عشر في جدول الدوري برصيد 6 نقاط من فوز وحيد وثلاثة تعادلات و6 هزائم وسجل سبعة أهداف واهتزت شباكه 13 مرة وجمع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على انبي والهزيمة أمام المصري والزمالك ويرفع شعار لابديل عن الفوز للابتعاد عن المركز الأخير.

وحرص ميدو على تجهيز اللاعبين خلال المعسكر المغلق الذي دخله الفريق وعقد جلسات مع اللاعبين لتجهيزهم نفسيا من خلال عقد العديد من الجلسات التحفيزية من أجل تصحيح وضع الفريق الحالي الذي لا يليق باسمه وشعبيته.

ويغيب عن الإسماعيلي حمدي النقاز للإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات وكريم عرفات ومحمد نصر بسبب الإصابة وعمر طارق الوحش ومحمد الشامي لانتقالهما إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

على الجانب الآأخر يحتل البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وخمس هزائم وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 13 هدفا وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام نجح في العودة للانتصارات والفوز على المقاولون ويسعى لمواصلة انتصاراته لتحسين مركزه في جدول الدوري .

وينوى حلمي طولان المحافظة على التشكيل الذي خاض مباراة المقاولون وطريقة اللعب وهى 3-4 -3 وسيلجأ في البداية لامتصاص حماس لاعبي وجماهير الإسماعيلي والمحافظة على نتيجة التعادل أطول وقت ممكن ثم مباغتة الدراويش بهدف قد يكون كافيا للعودة بالنقاط الثلاث .

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده هاني عبد الفتاح وخالد السيد ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو .