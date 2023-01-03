الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صفارات الإنذار تدوى فى شرقى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار إثر الإعلان عن حالة التأهب ضد الغارات الجوية في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.

كما أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغايف، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وإسقاط طائرة مسيرة فوق البحر.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن مقتل 63 جنديا روسيا على الأقل في ضربة شنتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا (شرق)، فيما أشارت السلطات الأوكرانية إلى حصيلة أعلى بكثير.

وذكر المتحدث باسم الوزارة الروسية أن "أربعة صواريخ" ضربت "مركز انتشار مؤقت" للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا، الواقعة شرق دونيتسك التي تيسيطر عليها القوات الروسية، دون أن يحدد تاريخ الضربة.

وأكد المتحدث أن "عائلات وأقارب الجنود القتلى سيتلقون كل المساعدة والدعم اللازمين".

وتحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت إلى الأحد، أي في ليلة رأس السنة الجديدة، حين تم استهداف مبنى يضم الجنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم مؤخراً في روسيا.

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وائل لطفي

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