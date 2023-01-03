الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بسمة وهبة لمحامى عبدالله رشدى: لماذا ترك زوجته 40 يوما فى مستشفى سيئ؟

بسمة وهبة
بسمة وهبة

اتهم أحمد مهران، محامي الداعية عبدالله رشدي، مستشفى نسائم، على الهواء، بالتسبب في وفاة زوجة موكله، بسبب خطأ طبي أثناء إجراء جراحة لها قبل 40 يومًا.

ورد الدكتور مصطفى شكري، مدير مستشفى النسائم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، بأن المستشفى غير مسئول، عن الخطأ الذي وقع، وحمل الطبيب الذي أجرى الجراحة لزوجة عبدالله رشدي المسئولية.

وأوضح أن الطبيب ليس ضمن الفريق الطبي بالمستشفى، وإنما يجري فيها جراحات لحالاته الخاصة.

وأحرجت بسمة وهبة، محامي عبدالله رشدي، قائلة إن كان يعتقد بأن المستشفى مهمل وسيئ، فلماذا ترك عبدالله رشدي، زوجته طوال 40 يومًا حتى توفيت؟

وبرر المحامي، عدم نقل الزوجة، لاستكمال علاجها في مستشفى آخر، بأنها كانت موضوعة على جهاز تنفسس صناعي، ولا يمكن نقلها.

وعن سبب عدم توجيه الداعية اتهام للمستشفى بالإهمال قبل 40 يوما عند وقوع الخطأ الطبي، قال مهران إنه لم يكن ينوي توجيه اتهام للمستشفى، لكن عندما توجه لعمل محضر أن الحالة توفيت حتى يتمكنوا من إتمام إجراءات الدفن، فوجئوا بأن المستشفى حرر محضرا من يوم 18 ديسمبر، بأن هناك خطأ طبي من الجراح، وقالوا إن الداعية ممتنع عن دفع الأموال.

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