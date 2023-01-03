الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«يوم القيامة».. إصابة 20% من سكان الصين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المتحور الجديد "يوم القيامة" مقلق في ظل تزايد الإصابات، حيث أصاب هذا الفيروس الجديد ما يقرب من 20% من سكان دولة الصين؛ بسبب تخليهم عن الإجراءات الاحترازية والبعد عن أخذ جرعات اللقاح.

وأكد الدكتور محمد النادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الغلق التام الذي أخذته دولة الصين في بداية ظهور فيروس كورونا أدى إلى ما يسمى بالأمن الكاذب، حيث أن هذا الإغلاق تسبب في افتقاد الشعب الصيني مناعة القطيع بسبب عدم إقابلهم على أخذ اللقاحات كما أخذها باقي مواطني العالم.

وأضاف في حديثه، أن المتحورات الجديدة السبب في زيادة الإصابات حول العالم، كما أن أعداد الإصابات والوفيات في الصين غير دقيقة.

محمد النادي العلمية لمكافحة كورونا الإصابات بفيروس كورونا متحور كورونا سي بي سي

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