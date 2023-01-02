الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة مجهولة المصدر فوق قضبان السكك الحديد بطوخ

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكك الحديدية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية قبل مزلقان قرية كفر الجمال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها ووضعها داخل المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود جثة مجهولة المصدر لشخص صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكك الحديدية قبل مزلقان قرية كفر الجمال بمدينة طوخ 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مستشفى قها؛ لاتخاذ اللازم وصدور قرار النيابة العامة بدفن الجثمان وتبين من المعاينة أنها جثة مجهولة الهوية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

السكك الحديدية العثور علي جثة مجهولة اللواء نبيل سليم شرطة طوخ شرطة النجدة قضبان السكك الحديد مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

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