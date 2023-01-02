ارتفاع حصيلة هجوم مسلح على سجن مكسيكى إلى 19 قتيلًا

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي شنه مسلّحون على سجن مكسيكي إلى 19 قتيلا فيما تمكّن 25 سجينا من الفرار بمن فيهم زعيم عصابة، على ما أفادت الحكومة في الاثنين، بعدما كانت السلطات المحلية أعلنت الأحد مقتل 14 شخصا.

وأوضح وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال لصحفيين، أن عشرة حراس وسبعة سجناء ومهاجمَين قتلوا في الهجوم الذي وقع الأحد في سجن في سيوداد خواريز قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وكانت السلطات المحلية أفادت الأحد، أن الحصيلة بلغت 14 قتيلا بعد الهجوم الذي نفّذ فجرا ونسب إلى تجار مخدرات.

وأشار ساندوفال إلى أن 14 سجينا وحارسا أصيبوا وقبض على خمسة مهاجمين.

من جهتها، قالت وزيرة الأمن روسا إيسيلا رودريغيز، إن من بين السجناء الذين تمكّنوا من الفرار إرنستو ألفريدو بينون المعروف باسم "إل نيتو" والذي يقود عصابة متحالفة مع كارتيل خواريز للمخدرات.

وحكم على بينون في العام 2010 بالسجن لأكثر من 200 عام بعد اتهامه بالخطف والقتل، وفقا لمكتب المدعي العام في ولاية تشيواوا.

عند وقوع الهجوم، كان أهالي عدد من السجناء ينتظرون دخول السجن لزيارة أقاربهم لمناسبة العام الجديد.

واستنادًا إلى عناصر التحقيق الأولية، كان هدف الهجوم تسهيل هروب مجموعة سجناء.



فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن بعض السجناء أثاروا شغبًا داخل السجن عبر إشعال أغراض عدة والاشتباك مع الحراس.

وأضافت أن إطلاق النار أثار الهلع في نفوس السكان خارج السجن، وقد طلب مكتب رئيس البلدية منهم عدم الاقتراب من المنطقة.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن قوات الأمن نجحت في السيطرة على الوضع في السجن بعد نحو خمس ساعات من الهجوم.

يضمّ السجن في هذه المدينة المكسيكيّة الشماليّة، أعضاء من فروع مسلّحة لعصابتَي سينالوا وخواريز اللتين تتنافسان للسيطرة على المدينة منذ أكثر من 15 عامًا.

وشهد هذا السجن العديد من الاشتباكات وأعمال الشغب، أدى أحدها في مارس 2009 إلى مقتل عشرين شخصًا.

في أغسطس 2022، أسفر اشتباك بين عصابات متنافسة عن ثلاثة قتلى في صفوف السجناء.

في فبراير 2016، في إطار زيارته إلى المكسيك، أحيا البابا فرنسيس قداسًا في باحة هذا السجن أمام 700 سجين وعائلاتهم، ودعاهم إلى عدم فقدان الأمل والمساهمة في وقف العنف.