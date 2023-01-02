بعد تأجيل الجنازة.. دفن زوج البلوجر مريم جودة فى مقابر المنارة بالإسكندرية

شيعت مساء اليوم جنازة الشاب محمد عبداللطيف، زوج البلوجر مريم جودة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالمنارة وسط الإسكندرية، وسط حضور العائلة وأصدقاء الأسرة والمقربين.

وسادت حالة من الحزن على أفراد العائلة والمعزين في الجنازة التي شيعت مساء الإثنين بعد أن تم تأجيلها بسبب إجراءات تصريح الدفن، والوقوف على أسباب الوفاة.

كان من المقرر أن تشيع الجنازة، أمس، وتم تأجيل موعدها حتى ظهر اليوم ثم تم تأجيلها لتأخير تصريح الدفن عقب إصدار النيابة قرارا بعرض الجثمان على الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة.

وخيمت حالة من الحزن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد وفاة زوج البلوجر مريم جودة، والذي توفى بعد احتفال الثنائي بالعام الجديد، ونشر جلسة تصوير جديدة لهما عبر صفحة البلوجر، مع منشور يحمل كلمات رومانسية، لتعلن مريم جودة صباح أول أيام العام الجديد وفاة زوجها بشكل مفاجئ.

توفى الشاب صاحب الـ37 عامًا، بعد ساعات قليلة من احتفاله مع زوجته بليلة رأس السنة، نشر منشورا وصورًا جمعتهما معا على صفحة البلوجر، مما جعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، يقومون بربط نبأ الوفاة المفاجئ بفكرة الحسد، حيث إن الشاب لم يكن يعاني من أي مرض، الأمر الذي كان صادمًا.

ونشرت البلوجر مريم جودة مع بداية العام الجديد منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمن كلمات لزوجها الراحل قائلة: « رزقني الله بك ، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت نعيمي، أنت الكثير في عيناي، دُمت لي كل العمر»، ليتفاعل متابعوها مع جلسة التصوير والكلمات الرقيقة التي عبرت بها مريم عن حبها لزوجها.

وعقب ساعات قليلة من هذا المنشور تفاجأ رواد الفيسبوك بمنشور من «جودة» عبر صفحتها تعلن فيه وفاة زوجها، الأمر الذي آثار حيرة المتابعين، وحزن كبير في أول أيام العام، حيث جاء أكثر التعليقات يحمل عبارات الحسد يدخل القبر، وأنهم أصيبوا بالعين عقب نشر صورهما.