الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

قريبًا مستعمرات على المريخ والقمر.. خبير أممى يكشف الكواليس

القمر
القمر

قال علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، إن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على ما يسمى بالهجرة المناخية وهي إما أن تكون داخلية أو خارجية، كما توجد هجرة طوعية وأخرى إلزامية.

أول مهاجر مناخي في العالم

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أول مهاجر مناخي كان في جزيرة كيريباتي وهي جزر تقع بالقرب من خط الاستواء وتضم 32 جزيرة بالمحيط الهادئ.

وأوضح أن أوروبا اضطرت لإجلاء 9 آلاف شخص بسبب الحرائق وبالتالي الهجرة المناخية بدأت تكون موجودة وسنسمع عنها بكثرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد “النهري” أن العالم بدأ يلجأ للطاقة الخضراء وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات، حيث قطعت الدول الثلاث شوطًا كبيرًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأوروبية ما زالت تستخدم الفحم وأستراليا تعتبر أكبر منتج ومصدر له.

وأوضح أن أمريكا تفكر حاليًا في إنشاء مستعمرة  في المريخ والقمر، لأنهما الأقرب لنا ومبرر للجوء إليهما هو الحفاظ على الوجود الإنساني في حال نشوب حرب نووية، ويتم استخدام المياه الموجودة عليهما لصناعة الطاقة، وكذلك من الممكن زراعة نباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون وتخرج الأكسجين وتعدل المناخ فيه، مشيرًا إلى أن الإمارات بدأت تفكر هي الأخرى في بناء مستعمرة.

علاء النهري أمريكا المريخ والقمر الإمارات مستعمرة حرب نووية الوجود الإنساني

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