قبل طرحها.. رامى صبرى يغنى «انت الأصل» برفقة الشافعى وتامر حسين «فيديو»

يواصل النجم رامي صبري طرح أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “معايا هتبدع”.

ويستعد رامي صبري لطرح أغنية جديدة بعنوان “انت الأصل” والمقرر طرحها يوم الخميس المقبل عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون رامي في أغنية "انت الأصل" مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي ومكس وماستر تميم.

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” مقطع فيديو له برفقة الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والملحن محمد مدين وهما يغنون أغنية “انت الأصل” من داخل الاستوديو وعلق عليها قائلا: “انت الأصل من الاستوديو هتلاقوها كاملة على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية يوم 5 يناير كلمات: تامر حسين ألحان: عزيز الشافعي توزيع: تميم”.

ويتبقى لرامي صبري عدة أغانٍ سيتم طرحها قريبًا وهي:

• أغنية: "إحنا في حتة تانية" كلمات محمد القياتي وألحان رامي صبري وتوزيع مكس وماستر طارق توكل.

• أغنية: "حبينا " من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع مكس وماستر طارق توكل.

• أغنية: "بتفتكرني ساعات" كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع مكس وماستر طارق توكل.

• أغنية "فاكر نفسك هدية" كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوي، وتم تصوير الفوتوغرافي للألبوم في لبنان مع المصور محمود عبدالسلام.

تصدر الفنان رامي صبري ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بأغنيتين من ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "معايا هتبدع" والذي يطرح أغنياته بشكل منفرد ومتتالٍ.

جاءت أغنية "لما بيوحشني" في المركز الثاني لتريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعتبر الأغنية هي ثالث أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد "معايا هتبدع"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من المليون الأول وهي من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وجيتار أحمد حسين، وموشين جرافيك إيهاب مجدي.

كلمات الأغنية: "لما بيوحشني بطلع صورته واكلم فيه واسأله عن حاله وعن أحواله وعامل إيه وبقوله وحشتني جدا.. وفرقت معايا وفعلا مش قادر ع الشوق ولا عارف حتى اخبيه يا ع الدنيا لما تفكر تعاندنا ليه على غفله.. عن اغلى الناس تبعدنا ليه وفي ثانية تاخد مننا حبايبنا يا ع الدنيا. وتعدي ساعات وانا ماسك صورته وبحكي معاه ماهو أكتر واحد أنا بعرف افضفض وياه كان أكتر قلب فاهمني كان دايما بيطمني وعشان كدا أنا مش ممكن أنساه".

فيما جاءت أغنية "يمكن خير" في المركز الثالث لترند موقع يوتيوب وهي الأغنية الثانية في ألبوم "معايا هتبدع"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة وصلت إلى مليون و200 ألف مشاهدة، وهي من ألحانه، وتعاون فيها رامي صبري مع كل من الشاعر الغنائي أحمد على موسى والموزع الموسيقي ومهندس الصوت طارق توكل.