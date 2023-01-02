الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة السعودية الرياضية SSC على النايل وعرب سات 2023

السعودية الرياضية SSC
السعودية الرياضية SSC

يبحث العديد من متابعي الكرة الرياضية والدوري السعودي عن تردد قناة السعودية الرياضية SSC خاصة بعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

ويعتبر الناقل الحصري لمباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2023 هو مجموعة قنوات SSC الفضائية في جميع بلاد الشرق الأوسط والوطن العربي على القمرين الاصطناعيين عرب سات ونايل سات.

حيث يمكنك متابعتها عليه مجانًا بتقنية SD، أما إذا أردت الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فيجب عليك شراء جهاز GOBX.

وكانت النسخة الجديدة من دوري المحترفين السعودي انطلقت يوم الخميس 25 أغسطس 2022، على أن تنتهي مباريات دور الذهاب في 4 فبراير 2023، حسب ما أعلنته رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

 

تردد قناة السعودية الرياضية على النايل سات 2023

التردد: 12148

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز:  27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات 2023

التردد: 12015 ، 12523

الاستقطاب: راسي

معدل الترميز:  27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 علي نايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت ontime sports الناقلة لمباريات الدوري المصري 20/12/2022

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1النصر11821256+1926
1الشباب10811246+1825
3الاتحاد10730163+1324
4التعاون117221812+623
5الهلال116412010+1022
6ضمك11461149+518
7الطائي116051714+318
8أبها115151418-416
9الفتح105051611+515
10الاتفاق11344109+113
11الرائد114071117-612
12الفيحاء113261018-811
13الوحدة1023549-59
14العدالة11128520-155
15الخليج11119419-154
16الباطن110110531-231

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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