تردد قناة السعودية الرياضية SSC على النايل وعرب سات 2023

يبحث العديد من متابعي الكرة الرياضية والدوري السعودي عن تردد قناة السعودية الرياضية SSC خاصة بعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

ويعتبر الناقل الحصري لمباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2023 هو مجموعة قنوات SSC الفضائية في جميع بلاد الشرق الأوسط والوطن العربي على القمرين الاصطناعيين عرب سات ونايل سات.

حيث يمكنك متابعتها عليه مجانًا بتقنية SD، أما إذا أردت الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فيجب عليك شراء جهاز GOBX.

وكانت النسخة الجديدة من دوري المحترفين السعودي انطلقت يوم الخميس 25 أغسطس 2022، على أن تنتهي مباريات دور الذهاب في 4 فبراير 2023، حسب ما أعلنته رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

تردد قناة السعودية الرياضية على النايل سات 2023

التردد: 12148

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات 2023

التردد: 12015 ، 12523

الاستقطاب: راسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023