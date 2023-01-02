مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تطورات رفع الحصانة عن نائبين بالبرلمان الأوروبي

قال سلامة عطا الله، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إن رئيسة البرلمان الأوروبي أصدرت قرارًا برفع الحصانة بشكل عاجل عن نائبين بالبرلمان بسبب قضية الفساد المتهمين بها، مؤكدًا:" النائبين المتهمين في قضية الفساد واحد بلجيكي والتاني بريطاني".

التحقيق البرلماني

وأكد “عطا الله”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه جاري التحقيق مع النائبين ومن الممكن وصول الأمر إلى السجن والاعتقال، ولهذا يريد البرلمان رفع الحصانة عن النائبين لحين الانتهاء من التحقيق.

رفع الحصانة

وأضاف أن إجراءات رفع الحصانة تحتاج إلى وقت كبير، ولكن رئيسة البرلمان الأوروبي وجهت بضرورة الانتهاء من إجراءات رفع الحصانة سريعاً، خاصة وأن الجهات القضائية تمتلك الكثير من الأدلة التي تؤكد تورط النائبين في هذه القضية.