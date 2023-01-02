الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: إدراج مديرى ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقى حافز التطوير

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إدراج كلا من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، على أن يتم الصرف لهم من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة للعام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ودون تجاوزها، بناءً على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على مقترح السلطة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الصرف لمديري ووكلاء المدارس الابتدائية بداية من العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ وليس بأثر رجعي، شريطة عدم المساس بالقيمة التي تحصل عليها بقية الفئات المستفيدة ودون انتقاص بها، والتأكيد على أن لا يشمل صرف هذا الحافز أية فئات بالإداريين المخاطبين بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية.

الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الفترة الماضي الفئات المستفيدة الدكتور محمد معيط القومي للامتحانات

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