تدخل فورى من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحل شكوى أحد المشتركين

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تدخله الفوري لحل الشكوى الواردة من أحد المستهلكين يتضرر فيها من عدم الاستجابة لطلبه بتوصيل عدد 4 أعمدة وكابلات بمحافظة الشرقية.

ووفق بيان صادر من جهاز مرفق الكهرباء منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فبدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تبين ما يلي: قيام الشاكي بسداد مقايسة التوصيل، وتم صرف المهمات اللازمة للتنفيذ وتم زرع الأعمدة وشد الموصلات، وتم تركيب العداد، كما تم التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تمت إزالة أسباب الشكوى.

كان جهاز مرفق الكهرباء نشر المعايير والمواصفات التي يجب أن يلتزم بها المشترك الكهربائي.

وذكر الجهاز، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هناك بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك، ويجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك وهي كالآتي:

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية يفصل أوتوماتيكيًا عند زيادة الأحمال.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنعًا من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).