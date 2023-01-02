أوكرانيا تشن هجوم على منطقة كليموفسكي ويحلق أضرار بمرفق لإمدادات الكهرباء

قال حاكم منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، ألكسندر بوجوماز على تيليجرام: الاثنين: "شنت أوكرانيا هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم على منطقة كليموفسكي.. ونتيجة للضربة، لحقت أضرار بمرفق لإمدادات الكهرباء".

وفقا لما نقلته وكالة رويترز فقد قال ألكسندر بوجوماز على تيليجرام: أن التيار الكهربائي عاد بالكامل إلى المنطقة بعد حوالي 12 ساعة.

الناتو: «التعبئة الجزئية الروسية تؤكد أن موسكو ليس لديها خطط لإنهاء الحرب»

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج: إن “التعبئة الجزئية الروسية، التي بدأت في سبتمبر، تظهر أن موسكو ليس لديها خطط لإنهاء الأعمال العدائية في المستقبل القريب”.

وتابع لشبكة الاذاعة البريطانية بي بي سي: الغرب يحتاج إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا ضرورة استمرار شحنات الأسلحة إلى كييف.

وأكد على ضرورة أن يواصل الغرب يواصل الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم لأوكرانيا.

موسكو: مقتل 63 جنديا روسيا في شرق أوكرانيا بسبب ضربات كييف ت

علنت وزرة الدفاع الروسية، الإثنين، مقتل 63 جنديًا روسيًا في شرق أوكرانيا عندما قصفت قوات كييف معسكرًا باستخدام أنظمة هيمارس التي زودتها الولايات المتحدة.

وقال الجيش الأوكراني، دون الإعلان عن الضربة، إن عدد القتلى في هجوم على بلدة ماكيفكا في الجزء الذي تسيطر عليه موسكو من منطقة دونيتسك الشرقية كان أعلى بكثير.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "نتيجة هجوم بأربعة صواريخ برأس حربي شديد الانفجار على نقطة انتشار مؤقتة قتل 63 جنديا روسيا."

اضافت وزارة الدفاع "سيتم تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لأقارب وأحباء الجنود المتوفين".

ولم تذكر وزارة الدفاع متى وقعت الضربة، لكن يعتقد أن القوات الأوكرانية ضربت مع رنين القوات الروسية في العام الجديد. كان البيان إعلانًا نادرًا للغاية عن خسائر روسية في أوكرانيا.

يتهم منتقدو الكرملين السلطات الروسية بالتقليل من شأن الخسائر في ساحة المعركة في أوكرانيا.